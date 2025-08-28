Bloomberg: Цього тижня в США відбудеться зустріч американської та української делегацій

Цього тижня в США відбудеться зустріч американської та української делегацій. Вашингтон представлятиме спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, Київ — глава Офісу Президента України Андрій Єрмак та секретар РНБО України Рустем Умєров.

Про це агентство Bloomberg повідомило 27 серпня з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник агентства сказав, що порядок денний візиту української делегації, ймовірно, буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним.

Раніше в Білому домі заявляли, що, на його думку, путін погодився зустрітися із Зеленським та що планування зустрічі вже ведеться. Своєю чергою кремль не підтверджував жодних таких зобов’язань.

Bloomberg зазначає, що українська делегація прибуде на тлі інтенсивних дискусій після високопоставленої зустрічі Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів, яка відбулася 18 серпня.

Агентство пише, що поки Трамп наполягає на якнайшвидшому досягненні угоди про завершення війни, союзники України зосереджені на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати.