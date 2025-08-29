Радник Білого дому звинуватив Індію у фінансуванні війни рф проти України

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро звинуватив Індію у фінансуванні війни рф проти України через закупівлю російської нафти, назвавши її "війною Моді". Про це пише Bloomberg.
Одразу після того як адміністрація Дональда Трампа підняла тарифи на імпорт з Індії до 50%, Наварро заявив, що ці кроки мають на меті змусити Делі скоротити енергетичні зв’язки з москвою.
"Я маю на увазі війну Моді, тому що дорога до миру частково проходить через Нью-Делі", – зазначив Наварро.
За його словами, Індія, купуючи російську нафту "зі знижкою", шкодить американським споживачам і змушує США втрачати гроші, які мали б іти на підтримку України.
"Усі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, підприємства, працівники програють, тому що високі тарифи Індії коштують нам робочих місць, заводів, доходів і вищих зарплат. А потім програють платники податків, тому що ми мусимо фінансувати війну Моді", – додав він.
Нові тарифи проти Індії, які зросли до 50%, стали одними з найвищих у регіоні. Вони зачеплять понад 55% індійського експорту до США – головного ринку збуту для країни.
"Мене турбує те, що індійці так зарозуміло ставляться до цього питання, – сказав Наварро і додав: – Вони кажуть: О, у нас немає вищих тарифів. О, це наша суверенність. Ми можемо купувати нафту у кого завгодно".
"Індія, ти найбільша демократія у світі, так? Поводься відповідно", — додав Наварро.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023