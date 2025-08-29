Радник Білого дому звинуватив Індію у фінансуванні війни рф проти України

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро звинуватив Індію у фінансуванні війни рф проти України через закупівлю російської нафти, назвавши її "війною Моді". Про це пише Bloomberg.

Одразу після того як адміністрація Дональда Трампа підняла тарифи на імпорт з Індії до 50%, Наварро заявив, що ці кроки мають на меті змусити Делі скоротити енергетичні зв’язки з москвою.

"Я маю на увазі війну Моді, тому що дорога до миру частково проходить через Нью-Делі", – зазначив Наварро.

За його словами, Індія, купуючи російську нафту "зі знижкою", шкодить американським споживачам і змушує США втрачати гроші, які мали б іти на підтримку України.

"Усі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, підприємства, працівники програють, тому що високі тарифи Індії коштують нам робочих місць, заводів, доходів і вищих зарплат. А потім програють платники податків, тому що ми мусимо фінансувати війну Моді", – додав він.

Нові тарифи проти Індії, які зросли до 50%, стали одними з найвищих у регіоні. Вони зачеплять понад 55% індійського експорту до США – головного ринку збуту для країни.

"Мене турбує те, що індійці так зарозуміло ставляться до цього питання, – сказав Наварро і додав: – Вони кажуть: О, у нас немає вищих тарифів. О, це наша суверенність. Ми можемо купувати нафту у кого завгодно".

"Індія, ти найбільша демократія у світі, так? Поводься відповідно", — додав Наварро.