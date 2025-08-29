В Європі обговорюють ідею створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами

Європейські лідери обговорюють ідею створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами як один із варіантів майбутнього врегулювання чи перемир'я.
Проте спільної позиції щодо її параметрів немає, а Київ може відкинути пропозицію через ризик територіальних поступок, пише Politico з посиланням на п'ятьох європейських дипломатів.
За даними видання, обговорюється залучення від 4 до 60 тисяч миротворців, основу яких, ймовірно, становитимуть британські та французькі війська. Польща та Німеччина виступають проти участі, побоюючись відповідних дій кремля.
США поки що дистанціюються від ініціативи: президент Дональд Трамп виключив відправку американських військ, а Пентагон заявив про мінімальну роль Вашингтона у майбутніх гарантіях безпеки для України. Водночас Європа сподівається отримати від США супутникову розвідку та авіаційну підтримку.
Колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд скептично оцінив плани союзників.
"Вони хапаються за соломинку. росіяни не бояться європейців, і кілька спостерігачів не зупинять їх від нової агресії", - зазначив він.
