Якщо раніше за матчами NAVI (Natus Vincere — лат. «народжені перемагати») стежили заради перемог, то тепер їх дивляться заради мемів. Як болід перетворився на «Запорожець», обклеєний банерами казино, розповідає наш кіберспортивний кореспондент Кузьма Вулканов.
Підсумки серпня для NAVI. Counter-Strike 2? Вилетiли ще на кваліфікаціях. League of Legends? Дебют у європейській лізі з нулем перемог — більше, ніж провал, це знущальний скріншот у мемах. Valorant? Знову не поїхали на головний турнір року. Mobile Legends? Героїчно програють щотижня.
І все це — саме в серпні, місяці, який у кіберспорті грає роль іспиту. Пів року турнірного затишшя — і раптом саме тепер починаються вирішальні спліти та кваліфікації, що визначають, хто поїде на чемпіонати світу й великі LAN-івенти. Колись NAVI славилися тим, що вміли зібратися саме в такі моменти. Тепер вони зриваються саме тоді, коли повинні показувати максимум.
І якщо раніше в NAVI діяв закон природи: десь погано, але в іншій дисципліні добре, то тепер формула змінилася: погано всюди одразу. Чотири турніри — чотири ганебні результати. Один фанат на Reddit лаконічно підсумував: «NaVi everywhere, losing everywhere» — «NaVi всюди, і всюди програють». А в україномовних пабліках пишуть ще пряміше: «народжені перемагати перетворилися на народжених ганьбитися».
Фанати тим часом уже згадують «старі добрі NAVI», коли брали мейджори та вигравали The International. А зараз — меми, в яких народжені перемагати перетворилися на машину для поразок.
У сухому підсумку: в NAVI найгірший період в історії. Але найсмішніше, що вболівальники не даремно дивляться в бік власника: Максима Кріппи, якого пов’язують із GG.BET та казино «Вулкан». Він давно показав, що команда для нього — це радше інструмент для ставок і реклами, ніж символ перемог. І результат очевидний: бренд зі світовою славою, після покупки Максимом Кріппою, перетворився на вітрину для банерів його казино.
