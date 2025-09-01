59% українців підтримують припинення війни і пошук компромісу

Більшість українців (59%) підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу. Водночас 20% респондентів вважають, що війна має тривати до повернення окупованих Донбасу і Криму, а ще 13% – до відновлення контролю над територіями в межах лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 21-23 серпня,
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250831-59-ukrayincziv-za-prypynennya-bojovyh-dij-i-poshuk-kompromisu-opytuvannya/
На думку 82% опитаних, реалістичним шляхом завершення війни є переговори: з них 62% висловилися за пошук компромісу із залученням інших країн, а 20% – за прямі переговори Києва з москвою.
Як виявили соціологи, 75% респондентів вважають, що Україна має погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.
Серед ключових гарантій безпеки українці називають:
На запитання Що зараз найважливіше? 58% опитаних назвали гарантії фінансування української армії з боку західних партнерів і постачання зброї у достатньому обсязі. Натомість 31% вважають головним завданням повернення окупованих територій.
Також більшість респондентів переконані, що Україна веде війну з росією насамперед за майбутнє своїх дітей (60%) та за свободу (44%).
Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 1 600 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв’язок.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, а помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95.
