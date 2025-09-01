Войти

59% українців підтримують припинення війни і пошук компромісу

132

Більшість українців (59%) підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу. Водночас 20% респондентів вважають, що війна має тривати до повернення окупованих Донбасу і Криму, а ще 13% – до відновлення контролю над територіями в межах лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 21-23 серпня,
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250831-59-ukrayincziv-za-prypynennya-bojovyh-dij-i-poshuk-kompromisu-opytuvannya/

На думку 82% опитаних, реалістичним шляхом завершення війни є переговори: з них 62% висловилися за пошук компромісу із залученням інших країн, а 20% – за прямі переговори Києва з москвою.

Як виявили соціологи, 75% респондентів вважають, що Україна має погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Серед ключових гарантій безпеки українці називають:

  • фінансування армії та постачання зброї від партнерів – 52%;
  • зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу – 48%;
  • міжнародне патрулювання повітряного і морського простору – 44%.

На запитання Що зараз найважливіше? 58% опитаних назвали гарантії фінансування української армії з боку західних партнерів і постачання зброї у достатньому обсязі. Натомість 31% вважають головним завданням повернення окупованих територій.

Також більшість респондентів переконані, що Україна веде війну з росією насамперед за майбутнє своїх дітей (60%) та за свободу (44%).

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 1 600 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв’язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, а помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95.

