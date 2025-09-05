У 2025 році надходження до місцевих бюджетів значно зросли

Місцеві бюджети продовжують поповнюватися. За перші вісім місяців 2025 року надходження досягли 324,9 млрд грн, що на 47,8 млрд грн, або на 17,3%, перевищує показники минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Найбільшим джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить майже 58% від загальної суми. За вісім місяців поточного року його сума сягнула 188,3 млрд грн, що на 18,7% більше, ніж у 2024 році.

Зростання також спостерігається і в інших ключових категоріях: