У 2025 році надходження до місцевих бюджетів значно зросли

78

Місцеві бюджети продовжують поповнюватися. За перші вісім місяців 2025 року надходження досягли 324,9 млрд грн, що на 47,8 млрд грн, або на 17,3%, перевищує показники минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Найбільшим джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить майже 58% від загальної суми. За вісім місяців поточного року його сума сягнула 188,3 млрд грн, що на 18,7% більше, ніж у 2024 році.

Зростання також спостерігається і в інших ключових категоріях:

  • Єдиний податок: 52,9 млрд грн (+11,7%).
  • Податок на прибуток підприємств: 23,7 млрд грн (+21,1%).
  • Податок на майно: 38,4 млрд грн (+15,5%).
  • Акцизний податок: 1,5 млрд грн (+45%).
  • Екологічний податок: 1,1 млрд грн (+9,7%).
  • Туристичний збір: 219,5 млн грн (+35,1%).
Пятница, 5 сентября 2025
