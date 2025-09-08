Свириденко: Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко показала фото пошкодженої внаслідок комбінованої російської атаки вночі 7 вересня будівлі Кабінету міністрів.
Як передає Укрінформ, фото оприлюднене на сторінці Свириденко у Фейсбуці.
"Так зараз виглядає будинок уряду після російської атаки сьогодні зранку", - йдеться у дописі.
"Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. російський терор не зупинить роботу уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень", - зазначила Свириденко.
Як наголосила Прем’єр-міністерка, "очевидно, що росія не хоче миру".
"Я закликаю наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні", - закликала Свириденко.
"Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально – можливості у ваших руках", - додала Прем’єр-міністерка.
На її переконання, "лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити росію і принести мир".
