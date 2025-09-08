Войти

В Києві ТЦК пропонують "послуги" за гроші: За $8000 можна забрати мобілізованого до обраного підрозділу

Командир розвідвзводу 28-ї бригади розповів, що в Києві ТЦК пропонують "послуги" за гроші: за 8000 доларів можна забрати мобілізованого до обраного підрозділу, а "піти додому" коштує 30 тисяч. Про це пише УНН із посиланням на допис Ротана Кримського.

Він розповів, що нещодавно його знайомого біля будинку "прийняв" ТЦК.

"Без шуму і пилу він спокійно поїхав з ними, за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів і його відправили на ДВРЗ чекати на "покупців". Він набрав мене і спитав чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому відношення – не вийшло. Я почав шукати інші варіанти. На виході мені назвали цифру у $8000 - це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити", - йдеться у дописі.

Командир підкреслив, що це "тариф" за те, аби забрати чоловіка і через рекрутинговий центр його бригади мобілізувати знайомого.

"Піти додому - 30 тисяч доларів! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій, що завтра його знову не піймають", - додав він.

Військовий іронічно зазначив, що "мабуть, треба починати красти соляру і відкладати на такі добрі справи".

