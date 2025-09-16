Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

ЦПД: Сировинні придатки, яким є росія для Китаю, за столи не запрошують. Їх юзають

107

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував повідомлення у ЗМІ про досягнення угоди між США та Китаєм щодо TikTok.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Коваленка.

Як зазначив Коваленко, для Вашингтона це не просто питання даних чи алгоритмів. Йдеться про контроль над одним із головних інструментів формування суспільних настроїв.

"Головний сигнал: США та Китай здатні домовлятися навіть тоді, коли стартові позиції максимально протилежні. Це означає початок великої розмови про новий біполярний світ. росії за цим столом немає. Сировинні придатки, яким є росія для Китаю, за столи не запрошують. Їх юзають", - сказав Коваленко.

Він додав, що путіну у цій ситуації залишили роль статиста, якому доведеться виконати рішення, ухвалені іншими. Його війна проти України стала квитком у "несуб’єктність", а рф витіснена з Близького Сходу, Центральної Азії, Європи, каже начальник ЦПД.

"Світ ділиться без рф. А путін розплачується за провальну агресію проти України втратою субʼєктності. Можна скільки завгодно йти поруч з Сі і ротом скабєєвої розповідати про "геополітичне лідерство", але Китай вже наперед вирішив долю рф", - написав Коваленко.

РНБО, Коваленко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 16 сентября 2025
Понедельник, 15 сентября 2025
Воскресенье, 14 сентября 2025
Суббота, 13 сентября 2025
Пятница, 12 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023