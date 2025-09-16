ЦПД: Сировинні придатки, яким є росія для Китаю, за столи не запрошують. Їх юзають

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував повідомлення у ЗМІ про досягнення угоди між США та Китаєм щодо TikTok.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Коваленка.
Як зазначив Коваленко, для Вашингтона це не просто питання даних чи алгоритмів. Йдеться про контроль над одним із головних інструментів формування суспільних настроїв.
"Головний сигнал: США та Китай здатні домовлятися навіть тоді, коли стартові позиції максимально протилежні. Це означає початок великої розмови про новий біполярний світ. росії за цим столом немає. Сировинні придатки, яким є росія для Китаю, за столи не запрошують. Їх юзають", - сказав Коваленко.
Він додав, що путіну у цій ситуації залишили роль статиста, якому доведеться виконати рішення, ухвалені іншими. Його війна проти України стала квитком у "несуб’єктність", а рф витіснена з Близького Сходу, Центральної Азії, Європи, каже начальник ЦПД.
"Світ ділиться без рф. А путін розплачується за провальну агресію проти України втратою субʼєктності. Можна скільки завгодно йти поруч з Сі і ротом скабєєвої розповідати про "геополітичне лідерство", але Китай вже наперед вирішив долю рф", - написав Коваленко.
