Активні акції залишаються ключовим інструментом підтримки попиту на молочну продукцію

Зростання цін на окремі позиції молочної продукції поки не стало серйозною перепоною для продажів. Основні торгові обсяги зберігаються завдяки активним акціям, зокрема зі знижками до 20%, які залишаються ключовим інструментом підтримки попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ІнфАгро.

У середині вересня провідні виробники погодили з торговельними мережами підвищення цін на базові категорії молочних продуктів. До нового рівня поступово приєднуються і менші компанії.

Паралельно позитивно розвивається експорт. У серпні він зріс за рахунок постачання ультрапастеризованого молока та кисломолочного сиру. Основними напрямками стали країни ЄС, зокрема Німеччина, тоді як головним імпортером української продукції залишається Молдова.

Імпорт свіжого молока в Україну залишається мінімальним, але на ринку активно представлені йогурти та сири, передусім польського виробництва.

Таким чином, попри тиск цін, ринок свіжих молочних продуктів зберігає динамічність і продовжує залежати від гнучкої цінової політики та акційної активності виробників.