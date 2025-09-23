Deutsche Welle: Цьогоріч в росії різко зріс попит на страхування нерухомості від атак безпілотників

У 2025 році в росії різко зріс попит на страхування нерухомості від атак безпілотників. За даними найбільших страхових компаній, кожен четвертий поліс уже включає ризик прильоту дронів, а в прикордонних регіонах кількість заявок сягає сотень тисяч. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
На даний момент кожен четвертий поліс страхування майна фізичних осіб у рф укладається з урахуванням ризику ураження дронами, повідомляють страхові компанії росії.
Зростання інтересу до таких страховок пояснюється тим, що падіння дронів та їхніх уламків на житлові будинки перестали бути рідкістю, зазначають представники страхових компаній.
Кількість запитів на такі страховки може становити сотні тисяч у прикордонних регіонах і десятки тисяч — у більш віддалених, вважає фінансовий експерт Андрій Бархота. За його словами, обсяг ринку страхування від ураження безпілотниками у 2025 році зріс у кілька разів і становить від 25 до 40 мільярдів рублів.
При цьому стандартне страхове покриття не діє, якщо падіння визнається терористичним актом - у таких випадках потрібна додаткова страховка від тероризму або диверсії.
