Першою в Україні: Опалювальний сезон у Рівненській області розпочнеться 24 вересня

Рівненська область розпочинає опалювальний сезон 2025-2026 років першою в Україні. З 24 вересня тепло з’явиться у закладах освіти та медицини Вараша і Заболоття.

Про це повідомив міський голова Вараша Олександр Мензул.

Він зазначив, що таке рішення ухвалив сьогодні виконком Вараської міської ради.

Що стосується житлових будинків, додав Мензул, управляючі компанії та ОСББ "самостійно приймають рішення щодо регулювання подачі теплоносія у внутрішньобудинкових мережах відповідно до потреб мешканців".