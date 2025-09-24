Голова асоціації: В Україні відсутній системний підхід до вирішення проблем ВПО

В Україні відсутній системний підхід до вирішення проблем ВПО, що знижує ефективність програм із забезпечення їх житлом. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив голова асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян.

За його словами, після ліквідації профільного міністерства питаннями переселенців фактично ніхто не займається, що унеможливлює системне розв'язання проблем.

"Я нагадаю, що у нас понад 4 млн людей. Це населення, наприклад, такої країни Європейського Союзу, як Словаччина. Половина населення Австрії. Це потребує системних підходів", — сказав Петросян.

Він наголосив, що одним із ключових питань для ВПО залишається житло. Втім уряд не має чіткої стратегії його надання. Законопроєкт №11161, який передбачає компенсацію за зруйноване житло для постраждалих від війни, включаючи майно на окупованих територіях, міг би врегулювати це питання, однак його президент не підписує вже понад дев’ять місяців.

"Головним питанням є питання системності, питання відсутності міністерства і відсутності стратегії на п'ять-сім років. Що ми будемо робити з людьми, які постраждали від війни?", – наголосив він.

Петросян пояснив, що йдеться не лише про тимчасове розміщення, а й про компенсацію або доступні кредити.

"Люди мають жити в Україні постійно. Люди обирали Україну, часто ризикуючи життям, виїжджаючи з окупації, виїжджаючи з-під обстрілів. І мова йде про компенсацію житла. Для тих, у кого воно було на тимчасово окупованих територіях, має бути компенсація. Для тих, у кого його не було, мають бути дешеві кредити", – зазначив він.

Він також підкреслив, що попри виділені 80 мільярдів гривень із державних і міжнародних джерел, кошти витрачаються непрозоро та з корупційними ризиками.

"Ми бачили, як крадуть на місцях тимчасового проживання, що є непрозорі корупційні схеми. І ці гроші не потрібно просто зливати. Це інвестиція в людей, щоб вони не їхали за кордон і не поверталися в окупацію", — наголосив Петросян.

Він застеріг, що навіть додаткове фінансування у 100 млрд грн не дасть результату без створення профільного міністерства. За його словами, держава має визначити два ключові пріоритети: сили оборони та підтримку людей, які постраждали від війни.