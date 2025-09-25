Qualcomm: Перші 6G-пристрої можуть з’явитися вже у 2028 році

Qualcomm повідомила, що перші тестові 6G-пристрої можуть з’явитися вже у 2028 році. Нове покоління мобільного інтернету має забезпечити терагерцові швидкості та підтримку гаджетів наступного покоління – розумних кілець, окулярів і пристроїв зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Android Headlines.

На конференції Snapdragon Summit генеральний директор компанії Qualcomm Крістіано Амон наголосив, що 6G значно прискорить інтернет і збільшить пропускну здатність.

Крім того, це буде інтелектуальна мережа, яка зможе обробляти дані сенсорів і безпосередньо підключати хмарні сервіси до пристроїв користувачів, відкриваючи нові можливості для штучного інтелекту. Поки що точна дата появи масових смартфонів із 6G невідома.