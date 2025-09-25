Qualcomm: Перші 6G-пристрої можуть з’явитися вже у 2028 році

Qualcomm повідомила, що перші тестові 6G-пристрої можуть з’явитися вже у 2028 році. Нове покоління мобільного інтернету має забезпечити терагерцові швидкості та підтримку гаджетів наступного покоління – розумних кілець, окулярів і пристроїв зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє Android Headlines.
На конференції Snapdragon Summit генеральний директор компанії Qualcomm Крістіано Амон наголосив, що 6G значно прискорить інтернет і збільшить пропускну здатність.
Крім того, це буде інтелектуальна мережа, яка зможе обробляти дані сенсорів і безпосередньо підключати хмарні сервіси до пристроїв користувачів, відкриваючи нові можливості для штучного інтелекту. Поки що точна дата появи масових смартфонів із 6G невідома.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023