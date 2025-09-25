Стало відомо, кому в Україні підвищать зарплати у 2026 році

Кабінет міністрів України затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. У ньому передбачили чергове підвищення мінімальної заробітної плати, а також оплати праці бюджетників.

Чи буде підвищення зарплат бюджетникам у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів.

Як зазначається в документі №14000, з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата має зрости:

у місячному розмірі – до 8 647 гривень;

у погодинному розмірі – до 52 гривень.

Про наміри встановити саме такі показники Міністерство фінансів повідомляло ще раніше у своїх роз’ясненнях.

Проєкт бюджету був підготовлений за так званим сценарієм 2, який враховує можливість тривалішого перебігу воєнних дій і відповідний вплив на економічні процеси.

Також із початку 2026 року планується підвищення базового посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – з нинішніх 3 195 гривень до 3 470 гривень.

Нагадаємо, востаннє мінімальна зарплата в Україні зростала 1 квітня 2024 року – тоді її встановили на рівні 8 000 гривень, і відтоді вона не переглядалася.

Не забули і про бюджетників. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що головним пріоритетом державного бюджету на 2026 рік залишаються безпека та оборона. Всі доходи та позичені кошти уряд планує спрямувати на підтримку Сил оборони.

Водночас у документі передбачені ресурси для підвищення зарплат бюджетникам у 2026 році. Зокрема, у документі закладене рекордне фінансування сфери освіти та науки — 285,3 млрд грн, що майже на 47% більше, ніж у бюджеті 2025 року.

Серед основних напрямів — підтримка педагогів. Уряд планує спрямувати додатково 41,8 млрд грн, завдяки чому підвищення заробітної плати отримають близько 470 тисяч учителів шкіл. Згідно з планами, з 1 січня 2026 року середня зарплата освітян зросте на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Після ухвалення бюджету Верховною Радою Міністерство освіти і науки підготує необхідні нормативні документи для впровадження нової моделі оплати праці.

Ба більше, для працівників первинної та екстреної медичної допомоги пропонується нова система оплати:

до 35 000 грн — для сімейних лікарів та фахівців екстреної медицини;

до 20 000 грн — для медсестер, фельдшерів і молодшого медперсоналу.

Окрім того, передбачені додаткові стимули, а саме 200 тис. грн підйомних, забезпечення службовим житлом, надбавки за роботу у густонаселених районах, у сільській місцевості та в прифронтових регіонах.