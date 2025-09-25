Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Стало відомо, кому в Україні підвищать зарплати у 2026 році

119

Кабінет міністрів України затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. У ньому передбачили чергове підвищення мінімальної заробітної плати, а також оплати праці бюджетників.

Чи буде підвищення зарплат бюджетникам у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів.

Як зазначається в документі №14000, з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата має зрости:

  • у місячному розмірі – до 8 647 гривень;
  • у погодинному розмірі – до 52 гривень.

Про наміри встановити саме такі показники Міністерство фінансів повідомляло ще раніше у своїх роз’ясненнях.

Проєкт бюджету був підготовлений за так званим сценарієм 2, який враховує можливість тривалішого перебігу воєнних дій і відповідний вплив на економічні процеси.

Також із початку 2026 року планується підвищення базового посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – з нинішніх 3 195 гривень до 3 470 гривень.

Нагадаємо, востаннє мінімальна зарплата в Україні зростала 1 квітня 2024 року – тоді її встановили на рівні 8 000 гривень, і відтоді вона не переглядалася.

Не забули і про бюджетників. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що головним пріоритетом державного бюджету на 2026 рік залишаються безпека та оборона. Всі доходи та позичені кошти уряд планує спрямувати на підтримку Сил оборони.

Водночас у документі передбачені ресурси для підвищення зарплат бюджетникам у 2026 році. Зокрема, у документі закладене рекордне фінансування сфери освіти та науки — 285,3 млрд грн, що майже на 47% більше, ніж у бюджеті 2025 року.

Серед основних напрямів — підтримка педагогів. Уряд планує спрямувати додатково 41,8 млрд грн, завдяки чому підвищення заробітної плати отримають близько 470 тисяч учителів шкіл. Згідно з планами, з 1 січня 2026 року середня зарплата освітян зросте на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Після ухвалення бюджету Верховною Радою Міністерство освіти і науки підготує необхідні нормативні документи для впровадження нової моделі оплати праці.

Ба більше, для працівників первинної та екстреної медичної допомоги пропонується нова система оплати:

  • до 35 000 грн — для сімейних лікарів та фахівців екстреної медицини;
  • до 20 000 грн — для медсестер, фельдшерів і молодшого медперсоналу.

Окрім того, передбачені додаткові стимули, а саме 200 тис. грн підйомних, забезпечення службовим житлом, надбавки за роботу у густонаселених районах, у сільській місцевості та в прифронтових регіонах.

зарплата
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 25 сентября 2025
Среда, 24 сентября 2025
Вторник, 23 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023