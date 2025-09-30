Україна проводить останню зустріч в межах скринінгу українського законодавства до права ЄС

Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції повідомив, що Україна проводить останню зустріч в межах скринінгу українського законодавства до права Європейського Союзу.

Зазначається, що Україна відкрила двосторонні скринінгові зустрічі з Європейською комісією за фінальним переговорним розділом, які триватимуть 29 та 30 вересня і є завершальними в межах скринінгу українського законодавства до права ЄС.

«За підсумками скринінгу буде визначено та зафіксовано рівень готовності України та її подальші зобовʼязання в межах процесу вступу в ЄС», – сказано в повідомленні.

Мова йде, зокрема, про 22 розділ під назвою Регіональна політика та координація структурних інструментів. Він є останнім у межах п’ятого кластера – Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості.

«Механізми регіональної політики ЄС можуть бути надзвичайно корисними для економічного відновлення та післявоєнної відбудови України. Ми розвиваємо мережу заступників голів обласних адміністрацій із питань європейської інтеграції та посилюємо їхню спроможність працювати з цими інструментами», – прокоментував скринінг віцепрем’єр Тарас Качка.

За його словами, розроблена система дозволить ефективно співпрацювати як у межах існуючих механізмів ЄС, так і з місцевою владою, що дозволить забезпечити прозоре та результативне використання коштів для розвитку регіонів.

За ці два дні фахівці з України та Єврокомісії розглянуть: