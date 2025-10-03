ПФУ: Уряд продовжив термін для проходження фізичної ідентифікації одержувачів окремих видів державних допомог

Уряд продовжив до 1 листопада термін, визначений для проходження фізичної ідентифікації одержувачів окремих видів державних допомог.

Про це у Телеграмі повідомив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.

«1 жовтня урядом ухвалено постанову № 1219 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо виплати окремих видів державної допомоги», якою строк, визначений для проходження фізичної ідентифікації одержувачів окремих видів державних допомог, продовжено до 1 листопада 2025 року», - йдеться в повідомленні.

У Пенсійному фонді нагадали, що фізичну ідентифікацію в зазначений строк мають пройти одержувачі виплат, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, та після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати на інших територіях.

Зокрема, це стосується осіб, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю або осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

Пройти ідентифікацію можна в один зі способів: особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації отримувача, через електронну ідентифікацію з Дія.Підписом в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, з допомогою відеоконференцзв’язку. Громадяни, які наразі перебувають за кордоном, можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи України для посвідчення факту перебування в живих.