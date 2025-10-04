Свириденко: Уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК

Уряд України ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) у публічних реєстрах на час воєнного стану, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Давно очікувана зміна для виробників української зброї. Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій. На запит виробників Уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності", – зазначила вона у своєму телеграм-каналі.

За словами прем’єр-міністра, приховування стосуватиметься саме публічних агрегаторів, аби унеможливити вільний доступ до таких даних, і діятиме лише для оборонних виробників та лише на час воєнного стану.

"Безпека нашої оборонної індустрії — ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", – додала Свириденко.