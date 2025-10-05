Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти російських бізнесменів та запровадив нові обмеження щодо військової промисловості й нафтового сектору рф.
"Підписав сьогодні кілька нових санкційних рішень, це різні напрямки наших санкцій. Перше – продовження санкцій, у яких спливав термін. Це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою. Другий указ – російська військова промисловість, а саме – виробники безпілотників, комплектуючих. Третій указ – наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.
Зеленський підкреслив, що "ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами".
За його словами, вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій партнерів України. "Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами. Також очікуємо нові санкції Європейського Союзу – 19-й пакет – та відповідні кроки Сполучених Штатів", - наголосив він.
Президент додав, що росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку. "путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде", - резюмував Зеленський.
