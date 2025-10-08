Войти

Гринчук: Україна розглядає можливість будівництва енергоблоків ХАЕС без використання болгарських реакторів

122

Україна розглядає можливість будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС без використання реакторів, які планувалося придбати у Болгарії.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За словами міністерки, відомство розглядає різні варіанти реалізації проєкту.

«Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Зараз ми їх напрацьовуємо з партнерами», – сказала Гринчук.

Вона зазначила, що Україна володіє необхідними технологіями та фахівцями для будівництва нових енергоблоків, а реактори можна придбати і в інших країнах.

