Верховний суд: Застосування понижуючих коефіцієнтів до пенсій військовослужбовців є протиправним

Застосування понижуючих коефіцієнтів до пенсій військовослужбовців є протиправним і порушує право на соціальний захист.
Про це йдеться в повідомленні Верховного Суду у Тelegram-каналі, передають Українські Новини.
"Застосування при обчисленні (перерахунку) розміру пенсій таких осіб приписів ст. 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2025 року № 1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану", якими передбачено виплату таких пенсій із застосуванням коефіцієнтів зменшення пенсій, є протиправним і таким, що обмежує конституційне право на соціальний захист", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється виключно внесенням змін до цього Закону.
Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.
