Погрози Трампа Китаю спричинили рекордний обвал крипторинку

Погроза Дональда Трампа запровадити нові 100% тарифи на Китай спричинила рекордний обвал крипторинку з ліквідаціями на понад 18 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання CNN.
Найбільше постраждали біткойн, ефір та солана, які стали центром хвилі примусових ліквідацій великих кредитних та маржинальних позицій інвесторів.
CoinGlass заявила, що це «найбільша ліквідаційна подія за всю історію криптовалют».
Паніка на крипторинку збіглася з різким зниженням традиційних фінансових індексів — Nasdaq і S&P 500 зафіксували найгірший день за останні шість місяців, що посилило ефект масового розпродажу активів.
Варто зазначити, що саме політика Трампа раніше дала криптовалютам новий імпульс — президент:
Однак загострення торговельної війни з Китаєм різко змінило настрій інвесторів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023