Погрози Трампа Китаю спричинили рекордний обвал крипторинку

Погроза Дональда Трампа запровадити нові 100% тарифи на Китай спричинила рекордний обвал крипторинку з ліквідаціями на понад 18 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання CNN.

Найбільше постраждали біткойн, ефір та солана, які стали центром хвилі примусових ліквідацій великих кредитних та маржинальних позицій інвесторів.

Біткойн — ліквідовано позицій на $5 млрд, падіння ціни — до $103 000 з подальшим відскоком до $111 600.

Ethereum (ефір) — мінус $4 млрд, просідання з $4 365 до $3 742.

Solana — втрати понад $2 млрд, падіння майже на 20%, до $178.

CoinGlass заявила, що це «найбільша ліквідаційна подія за всю історію криптовалют».

Паніка на крипторинку збіглася з різким зниженням традиційних фінансових індексів — Nasdaq і S&P 500 зафіксували найгірший день за останні шість місяців, що посилило ефект масового розпродажу активів.

Варто зазначити, що саме політика Трампа раніше дала криптовалютам новий імпульс — президент:

почав відкрито звертатися до криптоспільноти,

запустив власний мем-коїн, що спричинило сплеск роздрібної уваги,

заявив про створення стратегічного резерву США в біткойні,

дозволив включати криптовалюту в пенсійні плани 401(k) через виконавчий указ — після чого біткойн оновив історичний максимум у $124 000.

Однак загострення торговельної війни з Китаєм різко змінило настрій інвесторів.