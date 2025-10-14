Войти

Джонсон: Поточне закриття федерального уряду може стати найдовшим в історії США

116

Спікер Палати представників США від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що поточне закриття федерального уряду може стати найдовшим в історії країни.

Про це повідомляє Associated Press.

Політик відмовляється вести переговори з демократами, доки вони не припинять вимагати продовження державних субсидій на медичне страхування та не погодяться на відновлення роботи уряду.

«Ми стрімко рухаємось до одного з найдовших «шатдаунів» в історії Америки», – сказав Джонсон.

Нагадаємо, закриття уряду триває вже 13-й день, паралізувавши роботу державних установ, музеїв і культурних центрів, а також спричинивши збої в аеропортах.

