США та Європа посилюють тиск на покупців російських енергоносіїв з Азії

Сполучені Штати та європейські країни посилюють тиск на азіатських покупців російських енергоносіїв. Це може вже з грудня обмежити імпорт нафти Індією та здешевить поставки для Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними трейдерів і аналітиків, Японія навряд чи припинятиме імпорт скрапленого природного газу (СПГ) із Сахаліну.
Натомість, Вашингтон чинить тиск на Китай, Індію та Японію через торговельні переговори, домагаючись скорочення закупівель російської нафти та СПГ.
Водночас, Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти китайських та індійських компаній. В Європейському Союзі також можуть піти цим шляхом, оскільки західні держави заявляють, що москва використовує доходи від енергоресурсів для фінансування війни проти України.
За даними аналітичної компанії Kpler, морські поставки ключових сортів російської нафти до Китаю та Індії у жовтні можуть зрости до приблизно 3,1 млн барелів на добу - це найвищий показник із червня.
За прогнозом старшого аналітика Kpler Му Юй Сю, високий рівень імпорту збережеться й у листопаді через різке збільшення експорту з росії.
"Раптові санкції Великої Британії проти китайських та індійських НПЗ - а також можливість нових обмежень з боку ЄС чи навіть США - можуть змусити покупців діяти обережніше під час оформлення нових замовлень, доки не буде ясності", - зазначила вона.
