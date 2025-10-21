ГУР: росія почала серійне виробництво КАБів з дальністю до 200 кілометрів

Країна-агресор росія почала серійне виробництво керованих авіабомб (КАБ) з дальністю до 200 кілометрів.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, росіяни вдосконалили універсальні модулі планування і корекції (УМПК), які встановлюються на звичайні авіабомби вагою 250, 500, 1500 та 3000 кг.

"Дійсно, протягом вересня-жовтня рф розробляла і зараз вийшла на послідовне бойове дослідне використання авіаційних бомб з новими модулями управління. Вони передбачають, що дальність та бойовий радіус таких бомб буде дорівнювати близько 200 кілометрів", – заявив Скібіцький.

Він повідомив, що перші удари новими боєприпасами вже були зафіксовані по Дніпру та інших українських містах. росіяни намагається підвищити завадостійкість цих систем проти українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

У відкритих джерелах нові бомби можуть фігурувати під назвою Грім-1 або Грім-2.

"Назва може бути різною – Грім-1, Грім-2. Ми говоримо про те, що бойові радіуси застосування таких бомб буде 150-200 кілометрів. За нашими даними, одні з останніх випробувань, які вони провели, – вони досягли дальності 193 кілометри", – пояснив Скібіцький.

За його оцінками, росія вже переходить до серійного виробництва цих озброєнь, що посилює повітряну загрозу для прифронтових регіонів і великих українських міст.