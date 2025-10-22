Колишній глава МОЗ розкритикував ідею скорочення кількості аптек в Україні

Українські аптеки є не просто місцем продажу ліків, а елементом критичної інфраструктури. Вони виконують соціальну, медичну і гуманітарну функції. Тому ідея скорочення кількості аптек в Україні є помилковою та небезпечною.
Про це написав колишній міністр охорони здоровʼя України Олег Мусій.
"Коли хтось говорить про скорочення кількості аптек, треба розуміти: йдеться не про економіку, а про здоров’я й життя людей. Аптека – це не надлишок, а гарантія доступу до медицини. Це частина соціального захисту, пункт незламності і доказ того, що навіть у найтемніші часи українці залишаються спільнотою, де головне не прибуток, а людина", – вважає він.
Мусій зазначив, що минулорічний досвід блекаутів вже продемонстрував, чому важливо мати аптеку поруч.
"Аптеки стали набагато більшою силою, ніж просто бізнесом. Вони перетворилися на справжні осередки стійкості – пункти підтримки, турботи і надії. Саме фармацевти часто під час обстрілів рятують життя людей поряд із медиками, адже більшість з них проходить курси тактичної медицини", – розповів колишній глава МОЗ.
За його словами, попри те, що аптеки – це бізнес, у воєнний час це ще й частина оборонного тилу: у прифронтових регіонах вони забезпечують чи не єдину можливу медичну допомогу населенню, а в містах, віддалених від фронту, слугують пунктами незламності та осередками світла, окрім своєї основної задачі – доступ до ліків.
Мусій також додав, що розширення та спрощення умов для аптечного бізнесу саме у сільській місцевості мало б бути пріоритетом державної політики і фармацевтичної галузі.
