Зеленський: Українська розвідка надала детальні оцінки впливу нових санкцій на російську воєнну економіку

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка надала перші детальні оцінки щодо впливу нових міжнародних санкцій на російську воєнну економіку.

За його словами, вже зафіксовано суттєві збитки для російських нафтових компаній, а втрати москви від нещодавно запроваджених обмежень можуть сягнути щонайменше $50 млрд на рік.

Глава держави повідомив, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про настрої китайського керівництва у контексті російської війни проти України. Зеленський підкреслив, що важливо залучити Китай до спільних зусиль для зупинення спроб москви розширювати конфлікт.

"Фіксуємо суттєві збитки росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового тиску їхні втрати становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що нові санкційні кроки партнерів уже готуються, і Україна має сигнали про подальше посилення тиску на росію. Він підкреслив, що збільшення постачання нафти з арабських держав дозволить уникнути дестабілізації на світовому ринку, якою намагається маніпулювати кремль.

Україна, за словами Зеленського, продовжує регулярний обмін даними з ключовими державами щодо осіб і схем, які мають потрапити під санкції. Значну частину українських пропозицій уже враховано партнерами. Президент також наголосив на необхідності повної реалізації заходів проти російського танкерного флоту, про що йшлося на недавній зустрічі Коаліції охочих.