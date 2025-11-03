У законопроєкті про Держбюджет на 2026 рік передбачено підвищення соціальних стандартів

У той час як у частини українців можуть зменшитися пенсії, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який розрахований із урахуванням тривалості війни. Головними пріоритетами визначено фінансування Збройних сил та сектору безпеки, однак документ також передбачає підвищення соціальних стандартів, зокрема пенсій, пишуть Українські новини з посиланням на профільне видання "На пенсії".

Згідно з проєктом, мінімальна пенсія у 2026 році зросте на 9,9% — з 2361 грн до 2595 грн. Передбачено і доплати для чорнобильців: непрацюючі пенсіонери, які проживають у зоні відселення, отримуватимуть по 2595 грн додатково щомісяця.

Ще одне підвищення заплановане на березень, коли традиційно проводиться індексація пенсій. Вона здійснюватиметься за формулою: 50% рівня інфляції + 50% середнього зростання заробітної плати за три роки. Такий механізм дозволить збільшити розмір виплат навіть за умов складної економічної ситуації.

За даними Пенсійного фонду, станом на жовтень середня пенсія в Україні становить 6436,79 грн, найвищі виплати — у Києві (8848,19 грн), а найнижчі — у Тернопільській області (4996,69 грн).

Таким чином, у 2026 році уряд планує зберегти соціальну підтримку для пенсіонерів, поєднавши індексацію з підвищенням мінімальної пенсії та адресними доплатами постраждалим від Чорнобильської катастрофи.