Reuters: США підтримують наміри використати заморожені російські активи для підтримки України

Сполучені Штати повністю підтримують наміри Європейського Союзу використати заморожені російські активи для підтримки України та припинення війни з росією.
Як інформує Delo.ua, про це повідомило агентство Reuters посилаючись на власне джерело.
За даними агентства, Європейська комісія розробила план, який дозволить урядам ЄС використовувати до 185 мільярдів євро — більшу частину з 210 мільярдів євро російських суверенних активів, що наразі заморожені в Європі. Йдеться про механізм, який не передбачає прямої конфіскації.
"Вашингтон абсолютно підтримує ЄС та кроки, які вони зараз вживають, щоб мати змогу використовувати ці активи як інструмент", – сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним.
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році США та їхні союзники заблокували російські суверенні активи на суму близько 300 мільярдів доларів, запровадивши заборону на операції з центральним банком і мінфіном росії.
Просування європейської ініціативи наразі гальмується через позицію Бельгії, де зберігається більшість активів. На тлі цього у країні зафіксували появу дронів над аеропортами та військовими базами, що, на думку Німеччини, може бути сигналом з боку москви не чіпати заморожені кошти.
москва заперечує будь-яку причетність до інцидентів і погрожує “болісною відповіддю” у разі арешту активів.
