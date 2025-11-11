Шуляк: З початку грудня певні категорії українців зможуть отримати грошову виплату за програмою "Тепла зима"

З початку грудня більше ніж 600 тисяч українських сімей зможуть отримати грошову виплату за урядовою програмою "Тепла зима". Йдеться про одноразову допомогу в розмірі 6500 гривень, які можна буде використати на одяг, взуття та ліки.
Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.
Однак отримати таку виплату зможуть лише певні категорії громадян - ті, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
За її словами, йдеться про пакет програм допомоги українцям цієї зими - "Зимову підтримку", яку уряд розробляє за дорученням президента.
"Це частина великого пакету підтримки - програма Мінсоцполітики "Тепла зима". Це буде грошова допомога 6500 гривень для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Її бюджет - 4,3 млрд грн. Кошти підуть на грошові виплати 660 тис. громадян", - пояснила Шуляк.
Хто зможе отримати виплату:
Як зазначила Олена Шуляк, окремо за виплатою звертатися не потрібно, виплата буде зарахована автоматично окремим категоріям громадян. Нарахування буде здійснено Пенсійним фондом України.
"Кошти надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну карту "Дія.Картка". Їх можна буде витратити впродовж 180 днів", - розповіла нардепка.
