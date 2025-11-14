Зеленський: Україна та США запустили спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Україна та Сполучені Штати запустили спільне виробництво дронів-перехоплювачів, які здатні збивати безпілотники рф.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Bloomberg.

«Це американо-українське виробництво, спільне виробництво. Я сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо більше таких дронів», – сказав глава держави.

При цьому Зеленський не уточнив, про виготовлення якої моделі перехоплювачів йдеться і як давно дві країни їх виробляють.