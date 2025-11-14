ЄК пропонує альтернативу фінансування України – спільні позики країн ЄС, що будуть погашатися національними бюджетами

Єврокомісія може вдатися до випуску спільного боргу ЄС для підтримки України, якщо не вдасться просунутися з планом використання заморожених російських активів. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Брюссель прагне спрямувати прибутки від російських активів, заблокованих у ЄС після вторгнення рф у 2022 році, на репараційний кредит для України обсягом 140 мільярдів євро. Однак Бельгія блокує ініціативу через побоювання юридичних і фінансових ризиків для компанії Euroclear, яка володіє більшістю цих коштів.
Якщо компромісу не буде досягнуто, фон дер Ляєн пропонує альтернативу – спільні позики країн ЄС, що будуть погашатися національними бюджетами, або фінансування України окремими державами. Проте ці варіанти викликають занепокоєння у Франції та Італії, які мають значний держборг.
«Використання заморожених російських активів є найефективнішим способом підтримки оборони України та її економіки. І найчіткішим способом дати росії зрозуміти, що час не на її боці», – наголосила фон дер Ляєн.
Питання фінансування України обговорять міністри фінансів ЄС у Брюсселі, адже Києву загрожує нестача коштів уже навесні 2026 року.
