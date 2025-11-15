Войти

Зеленський: Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист і завдати більших втрат окупанту

Рішення для захисту від російських дронів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській. областях готуються найближчим часом повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки головнокомандувача у п'ятницю ввечері.

"Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту, і передусім тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми в Нікополі, у Херсоні, в інших наших містах, до яких їм легше дотягнутись. Вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Сили безпілотних систем ЗСУ, зокрема, "Птахи Мадяра" "будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу".

"Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили. І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення – воно підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби: на дрони, на закупівлю комплектуючих", - розповів Зеленський.

