Зеленський: Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в країні починається "перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики".
"Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Сьогодні разом із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", – написав Президент у своєму офіційному Телеграм-каналі.
За його словами, у "Енергоатомі" за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової та фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління "Енергоатому".
В Укргідроенерго має бути термінове проведений конкурс на нового керівника компанії та доформування наглядової ради.
"Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії. У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року", – зазначив Зеленський, підкресливши, що "у решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах".
Зеленський також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.
"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути й буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет", – зазначив Президент.
