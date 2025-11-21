ОПУ: Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який може активізувати дипломатію

Президент України Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який може активізувати дипломатію, сторони домовилися працювати над пунктами плану.
Про це повідомив Офіс президента України (ОПУ).
"Президент України офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни", - йде мова у повідомленні, яке було опубліковано у телеграм-каналі у четвер.
В ОПУ наголосили, що від перших секунд російського вторгнення, Україна прагне миру та підтримує всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир.
"Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - наголошується у повідомленні.
