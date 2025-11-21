План США щодо припинення війни в Україні став для європейської спільноти повною несподіванкою, - ЗМІ

Новий план США щодо припинення російсько-української війни став для європейської дипломатичної спільноти повною несподіванкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Європейський дипломат, ім’я якого не розголошується, заявив, що для українців ця ідея є просто нереальною, тоді як це відкриває двері для нового ймовірного російського вторгнення.

«Для будь-якого українського лідера прийняти ці умови буде політичним самогубством, а передача цієї укріпленої території - військовим самогубством», - заявив він.

Дипломат також розповів, що міністерства закордонних справ Європи та інших країн дзвонили до Вашингтона, щоб отримати роз'яснення щодо цього плану, але їм відповіли, що вони також нічого про це не знають.