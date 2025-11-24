Розслідувач Bellingcat розповів про два видалені пункти з мирного плану США

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що знайомий із попередньою версією американського мирного плану, яку бачив шість місяців тому. У тій версії, за його словами, були два додаткові положення, що не увійшли до теперішньої. Як інформує «Главком», про це журналіст написав у соцмережі X.
За словами Христо Грозєва, версія мирного плану, яку він бачив пів року тому, «майже повністю збігалася з тим, що ми бачимо сьогодні», проте в актуальному документі відсутні два пункти. Один із них, за його словами, передбачав роль американських інвесторів у «витягуванні післявоєнної Росії з потенційної фінансової кризи через брак грошей та інвестицій».
«Це мало бути стимулом для Трампа (чи як легітимний американський «солодкий бонус», чи як бонус для друзів і родини – це не було уточнено)», – пише Грозєв.
За словами журналіста, другий пункт плану передбачав російсько-американське партнерство проти Китаю з «демагогічним наголосом на «християнському союзі».
«Я абсолютно певен, що це російська пропозиція, а не спільно розроблена. Я також не можу уявити, щоб росіяни не включили перший із двох додаткових пунктів. Однак я розумію, чому це не було б частиною публічно оприлюдненого плану», – розповів він.
