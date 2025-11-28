Зеленський: Влада робитиме все, аби в України була достатня оборонна підтримка

Українські посадовці з американськими представниками наприкінці тижня продовжать переговори про мирну угоду для завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

«Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій», – каже він.

Очільник України наголосив, що влада робитиме все, аби в України була достатня оборонна підтримка. «Ми й зараз на зв’язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу, і я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави», – додав Зеленський.

Крім того, президент анонсував важливі перемовини, які проводитиме наступного тижня. Більше деталей він не навів. «Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене, і ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно. Завжди стоятиме», – наголосив український лідер.