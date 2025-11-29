Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Документ оприлюднений на сайті президента. Єрмак очолював Офіс президента з 11 лютого 2020 року.

"Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Він подякував Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути.

"Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій", - наголосив президент.

Уранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента.

Як повідомили у телеграм-каналі НАБУ, слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

"Деталі – згодом", - додали в повідомленні.

Раніше про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака повідомила "Укрправда".

Народний депутат України Ярослав Железняк написав у телеграм-каналі: "НАБУ вже підтверджує журналістам, що обшуки в рамках операції "Мідас" (в народі МіндічГейт). Раніше Железняк повідомляв, що в контексті "плівок Міндіча" щодо корупції в енергетичному секторі Єрмак згадувався під псевдо "Алі-баба".

За інформацією Центра протидії корупції, подробиці обшуку у Єрмака з'являться "скоро", втім, в ЦПК зазначили, що НАБУ за законом немає права розслідувати діяльність президента України.

"У НАБУ по закону немає права розслідувати діяльність президента. Таке обмеження було від моменту створення. Так само у ФБР нема права розслідувати президента України через дипломатичний імунітет. Відтак Зеленському нічого не загрожує, Верховний головнокомандувач може і повинен далі боронити Україну від окупантів", - йдеться у дописі ЦПК у телеграм.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять процесуальні дії у нього вдома та повідомив про повне сприяння правоохоронцям, жодних перешкод у слідчих немає.

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.

Підозру Єрмаку, за даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна", не оголошували.

"НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у керівника Офісу Президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли", - зазначив співрозмовник агентства.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україну на мирних переговорах після звільнення голови його Офісу Андрія Єрмака, який також очолював переговорну групу представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, секретар РНБО Рустем Умєров, представники Міністерства закордонних справ і розвідки.

"Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, - ми маємо всередині бути міцними", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

"Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною", - повідомив президент.

В Європейській комісії зазначили, що їм відомо про відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака та констатували, що будь-які розслідування демонструють діяльність антикорупційних органів в Україні, адже боротьба з корупцією є центральним елементом для вступу в Європейський союз.

"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ та САП, а також про відставку керівника Офісу Президента. Ми розуміємо, що розслідування тривають. Наша позиція добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на діяльність в Україні", - прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" речник Європейської комісії Гійом Мерсьє останній розвиток подій в Україні, зокрема, відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він наголосив, що боротьба з корупцією "була центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання".

"Боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу. Вона вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права. Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", - сказав Мерсьє.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував кадрові зміни в Офісі президента України Володимира Зеленського на тлі подій довкола "мирного плану" США та назвав їх "фатальним поєднанням"

"Орбан відвідує Путіна, Навроцький – Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа, а в Києві – політична криза. Фатальне поєднання", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю увечері.

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко та голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія виступили з заявами, в яких підтримали відставку Єрмака.

"Президент зробив правильний крок і прибрав токсичного керівника ОП. Це рішення вже давно перезріло, оскільки Єрмак перебрав на себе повноваження президента та монополізував інформаційні потоки. Це перейшло будь-які червоні лінії", — сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку народної депутатки, не важливо, хто прийде на місці Єрмака.

"Головне, щоб ця людина допомагала адміністративно президенту, а не намагалась його замістити і використати".

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив про повну підтримку рішення президента Володимира Зеленського, ймовірно, стосовно відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака: "ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України".

"Ми, як команда президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні", - написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Арахамія зазначив, що президент "чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця".

"Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. І він, як лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини".

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виступив за відставку діючого складу Кабінету міністрів України та формування нової коаліції у Верховній Раді України, коментуючи відставку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"За Єрмаком має піти і… тиск на правоохоронців, використання санкцій як інструмент рейдерства, інформаційне кілерство анонімних телеграм-каналів та системних фейків. Так само має піти і скомпрометований уряд. Натомість має запрацювати те, що будує державу: Конституція", - написав Порошенко у Facebook у п'ятницю ввечері.

Коментуючи вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, в якому той заявив про важливість єдності всередині країни, лідер "Євросолідарності" написав: "Єдність потрібна. Не декоративна, а реальна. Єдність довкола України та європейських цінностей. І настав час, щоб це слово стало дією".

"Відповідаючи на заклик до єдності, хочу підкреслити — нам потрібна нова і якісна проєвропейська коаліція. Яка відповідно до Конституції сформує новий професійний уряд. Це важливий шанс для країни в надскладних умовах", - додав Порошенко.

Український економіст та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов припустив, що Офіс президента може очолити нинішній прем"єр-міністр Юлія Свириденко; за даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна", в такому випадку прем'єром може стати перший віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ходять чутки, що Юлія Свириденко очолить Офіс президента. Я повністю підтримую таке рішення", - написав він у фейсбуці увечері у п'ятницю.

"На мою думку, воно було б ідеальним рішенням і виходом із кризи. А також посилило б уряд і виконавчу гілку України і змогло б дати поштовх і розвиток вперед в найскладніші часи існування України. (Юлія Свириденко – топовий премʼєр-міністр і, насправді, я не знаю ще краще)", - додав він.

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко висловив протилежну думку. "Премʼєром залишається Юлія Свириденко. Її знімати не будуть", - написав він у телеграм-каналі. За його словами, на керівника Офісу президента розглядають кандидатуру першого віцепремʼєр - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. "Але тут є питання", - додав він.

За даними джерел OSINT-проєкту DeepState, серед кандидатів на посаду очільника Офісу президента військовий, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, призначений на цю посаду у листопаді 2024р. "За нашою інформацією на сьогоднішній день президент розглядає кандидатуру Павла Паліси як глави Офісу. Доволі цікаве і логічне призначення, якщо воно буде втілене в реальність", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі.

Зазначається, що Паліса "доволі продуктивно себе проявив в роботі на посаді заступника керівника Офісу президента, маючи досвід навчання та хороші контакти з американцями, що дуже потрібно в сьогоднішніх реаліях. Зокрема, вже є набутий досвід, будучи учасником всіх переговорних процесів глав держав".

"Військова людина у військовий час є логічною та потрібною необхідністю в ОП, адже війна продовжується і позиція та голос військових мають бути почуті як на міжнародній арені так і всередині країни", - зазначають осінтери..

За даними народного депутата з фракції "Голос" Ярослава Железняка, серед кандидатів є також очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов та міністр оборони Денис Шмигаль. "Кирило Буданов. Плюси - репутація, позитивний рейтинг. Мінуси - він ефективний на своєму місці. Та і ГУР це держава в державі. Денис Шмигаль. Плюси - абсолютно нейтральний та йому довіряє президент. Мінуси - треба буде шукати знову міністра оборони, але можливо на цю посаду погодиться Михайло Федоров", - написав Железняк у телеграм-каналі, розмірковуючи про достоїнства кандидатів.

Проте, як зазначає Железняк, "станом на зараз жоден з озвучених інсайдів НЕ відповідає дійсності. Тому що рішення немає. Думаю буде тільки на вихідних в кращому випадку".