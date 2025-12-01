WP: США наступного тижня посилять тиск на Зеленського для просування угоди про припинення війни з росією

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня опиниться під посиленим політичним тиском із боку США, які наполягають на просуванні угоди про припинення війни з росією, – повідомляє The Washington Post, пише УНН.

За даними видання, Вашингтон готується активізувати зусилля щодо мирного врегулювання, попри складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Після корупційного скандалу, який торкнувся близького оточення Зеленського, опозиція вимагає масштабного оновлення уряду, а російські обстріли тривають, створюючи додатковий тиск на українську владу.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф наступного тижня вирушить до москви, тоді як оновлена українська делегація вже прибула до США для переговорів. Рустем Умеров, призначений головним переговорником замість Андрія Єрмака, також опинився в центрі критики через підозри щодо його можливої причетності до корупційних епізодів.

Паралельно в Україні зростає тиск на Зеленського всередині країни: опозиційні депутати закликають до формування нової парламентської коаліції та зміни ключових міністрів. Президенту також доведеться знайти заміну своєму багаторічному найближчому помічнику, який, попри критику щодо надмірної концентрації влади, відігравав ключову роль у виконанні найчутливіших завдань під час війни.