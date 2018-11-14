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Об элитах и фетишизации ВВП

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Об элитах и фетишизации ВВП

Определенные виды экономической деятельности, засчитываемые в ВВП, не всегда связаны с созданием богатства в обществе — финансовые услуги, реклама, страховые и юридические услуги и т. д. (и даже военные расходы, но здесь стоит брать в расчет не только экономические резоны). Расчет ВВП приравнивает непродуктивную деятельность (рытье и закапывание одной и той же канавы приводит к росту ВВП) к деятельности продуктивной, генерирующей долгосрочную прибыль. Накопление физического капитала в виде инфраструктурного строительства также засчитывается в ВВП. Но порой инфраструктурное строительство (например, нужный для неких единичных мероприятий стадион) не создает богатство, а то и разрушает его.

Хороший пример фетишизации роста ВВП — Китай. Огромный объем непродуктивной экономической деятельности в Китае, большое количество бесполезных инфраструктурных проектов, искусственно увеличивает ВВП (как это раньше было в СССР и отчасти в Японии 1980-х годах). Показательный сравнительный пример — Индия и Китай. В Индии, по большому счету, в сравнении с Китаем, почти нет инфраструктуры. Но зато у Индии нет и городов-призраков которых в Китае 7-8 (потенциальных миллионников, т.е. там, исходя из созданной инфраструктуры, должны жить по более чем миллиону человек, а живут на порядок меньше). Нет в Индии и хайвеев, по некоторым из которых в Китае проезжает от силы десяток авто в день. Сколько сотен миллиардов долларов в Китае потрачено неэффективно? Зато у Индии есть развитый компьютерный кластер в Бангалоре и Хайдарабаде. При этом почти все восхищаются хайвеями и небоскребами Китая и ругают грязь Индии. Но в Индии рост органичен и технологичен, и это постиндустиальный рост, тогда как в Китае в основном индустриальный рост.

Насколько дисконтировать ВВП Китая, чтобы приблизить этот показатель к западным стандартам (в рыночных экономиках тоже много непродуктивной экономической активности, но поменьше, чем в КНР)? Возможно, адекватным для Китая (да и для экономик западных стран) показателем экономического развития был бы чистый внутренний продукт (ЧВП, net domestic product — NDP). Согласно методологии, разработанной американским Бюро экономического анализа, ЧВП = ВВП — потребление основного капитала (в которое включаются списания непродуктивных инвестиций, что очень актуально для Китая). Расчетов ЧВП Китая нет, но по некоторым оценкам, ЧВП КНР ниже ВВП приблизительно на 30%.

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Однако, расчет ЧВП малоинтересен властным элитам во всем мире, т.к. из него пришлось бы вычитать непроизводительные инвестиции. Следовательно, элитам пришлось бы объясняться с обществом на малоприятные темы — о причинах совершения непроизводительных инвестиций и о частных выгодоприобретателях от этого (обобществление убытков и приватизация прибыли)...

ВВП, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об элитах и фетишизации ВВП

Определенные виды экономической деятельности, засчитываемые в ВВП, не всегда связаны с созданием богатства в обществе - финансовые услуги, реклама, страховые и юридические услуги и т. д. (и даже военные расходы, но здесь стоит брать в расчет не только экономические резоны). Расчет ВВП приравнивает непродуктивную деятельность (рытье и закапывание одной и той же канавы приводит к росту ВВП) к деятельности продуктивной, генерирующей долгосрочную прибыль. Накопление физического капитала в виде инфраструктурного строительства также засчитывается в ВВП. Но порой инфраструктурное строительство (например, нужный для неких единичных мероприятий стадион) не создает богатство, а то и разрушает его.
Рольф Добелли
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писатель

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СМИ кормят нас разной ерундой, лакомыми кусочками, которые на самом деле не касаются нашей жизни и не требуют мышления. Вот почему мы почти не ощущаем насыщения. В отличие от книг и длинных журнальных статей (которые требуют осмысления), мы можем проглотить безграничное количество новостей, этаких конфеток для ума. Сегодня мы достигли той же точки в отношении информации, на которой стояли 20 лет назад в отношении пищи. Мы начинаем осознавать, насколько новости могут быть токсичными.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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