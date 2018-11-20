Испания может проголосовать против соглашения по Brexit из-за Гибралтара

Испания может проголосовать против соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit, если в текст проекта этого документа не будут внесены изменения в части, касающейся Гибралтара. Об этом заявил во вторник глава испанского правительства Педро Санчес.
По его словам, «ни один из документов не прояснил того, что является фундаментальным» для Испании. «Гибралтар не принадлежит Великобритании», — уточнил премьер, чьи слова приводит корпорация Radio Nacional de Espana.
«Как страна, мы не можем принять, что то, что произойдет в будущем с Гибралтаром, будут обсуждать Соединенное Королевство и ЕС, — подчеркнул Санчес. — Это должно обсуждаться между Испанией и Великобританией». Как добавил глава местного Кабмина, если не будет изменений, «правительство проголосует против соглашения по Brexit».
Во вторник глава МИД Испании Жозеп Боррель потребовал большей ясности по вопросу Гибралтара. Кроме того, дипломат выступил за то, чтобы переговоры по заморской территории велись отдельно от переговоров по Brexit.
По словам главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, проект соглашения по Brexit регулирует статус Гибралтара — заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией. Она вошла в ЕС в составе Соединенного Королевства в 1973 году.
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