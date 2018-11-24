Манифестанты в Париже устроили несколько поджогов на Елисейских полях

Участники движения «желтых жилетов» устроили в ходе манифестации на Елисейских полях несколько поджогов. Об этом сообщил телеканал CNews в репортажах об акциях, проводимых в Париже французами, протестующими против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов.
По данным полиции, манифестанты, среди которых не менее сотни активистов ультраправых группировок, повалили на проезжей части автофургон и подожгли его. Также на Елисейских полях горят несколько баррикад, сооруженных из взятых со строек материалов.
Пожарные и полицейские не успевают своевременно предотвращать поджоги, так как большая часть Елисейских полей по-прежнему заполнена тысячами манифестантов. Как отмечает телеканал, в субботу впервые после долгого перерыва полиция применила для разгона протестующих и тушения пожаров спецмашины с брандспойтами. Они не использовались долгое время, так как струи воды, направляемые на толпу под очень сильным давлением, часто приводят к травмам.
Согласно последним данным МВД, в Париже в уличных беспорядках участвует 8 тыс. человек. В целом во Франции акции протеста «желтых жилетов» собрали 81 тыс. человек. В ходе манифестаций в субботу в стране задержаны 35 человек, из которых 22 помещены под стражу. В результате столкновений между манифестантами и полицией пострадали восемь человек.
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