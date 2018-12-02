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Поврежденную в ходе протестов Триумфальную арку в Париже закрыли

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Поврежденную в ходе протестов Триумфальную арку в Париже закрыли

Власти приняли решение закрыть Триумфальную арку в Париже в воскресенье, 2 декабря, из-за повреждений, которые объект получил в ходе протестов. Об этом в Twitter сообщил председатель Центра национальных монументов Филипп Белаваль.

По его словам, специалисты центра будут работать над тем, чтобы как можно скорее открыть памятник. К своему сообщению Белаваль прикрепил снимок, на котором видно раскрашенное краской лицо одного из бюстов. Как сообщает BFMTV протестующие накануне штурмовали Триумфальную арку. Они сделали надписи на монументе, а также проникли в помещения музея, расположенного внутри арки, где повредили статуи и нанесли другой материальный ущерб.

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1 декабря в Париже прошли акции протеста «желтых жилетов» против роста цен не бензин. Полиция оцепила часть Елисейских полей, однако протестующие попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт, в результате чего к ним применили слезоточивый газ. Из-за беспорядков были закрыты 19 станций метро французской столицы и прекращено движение по двум веткам. По словам главы МВД страны Кристофа Кастанера, в ходе протестов пострадали более 100 человек.

Париж, Желтые жилеты
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