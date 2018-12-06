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В США обнародовали номинантов на премию «Золотой глобус»

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В США обнародовали номинантов на премию «Золотой глобус»

Организаторы кинопремии «Золотой глобус», которую часто называют репетицией «Оскара», назвали номинантов 2019 года. Полный список работ, которые претендуют на соискание наград, опубликован 6 декабря на сайте премии.

За звание «Лучший драматический фильм» в этом году поборются пять картин: «Черная пантера» (Black Panther) режиссера Райана Куглера, «Черный клановец» (BlacKkKlansman), снятый Спайком Ли, «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера, «Если бы Бил-стрит могла заговорить» (If Beale Street Could Talk) режиссера Барри Дженкинса и «Звезда родилась» (A Star Is Born) Брэдли Купера.

На звание лучшего актера претендуют Брэдли Купер (номинирован за роль в фильме «Звезда родилась»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности» / At Eternity’s Gate), Лукас Хеджес («Стертая личность» / Boy Erased), Рами Малек (сыграл Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии») и Джон Дэвид Вашингтон, исполнивший главную роль в картине «Черный клановец».

Номинантками на звание лучшей актрисы стали Гленн Клоуз («Жена» / The Wife), Леди Гага («Звезда родилась»), Николь Кидман («Время возмездия» / Destroyer), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?» / Can You Ever Forgive Me?) и Розамунд Пайк («Частная война» / A Private War).

На звание лучшего режиссера претендуют Брэдли Купер, снявший мелодраму «Звезда родилась», Альфонсо Куарон (за фильм "Рим«/Roma), Питер Фаррелли («Зеленая книга» / Green Book), Спайк Ли с фильмом «Черный клановец» и Адам Маккей, снявший «Власть» (Vice).

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В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены «Суперсемейка 2» (Incredibles 2), «Остров собак» (Isle of Dogs), «Мирай» (Mirai), «Ральф против интернета» (Ralph Breaks the Internet) и «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

кино, Золотой глобус
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Четверг, 6 декабря 2018
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