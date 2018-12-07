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Названы номинанты на музыкальную премию Grammy-2019

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Названы номинанты на музыкальную премию Grammy-2019

Американская академия звукозаписи назвала номинантов на премию Grammy. Объявление состоялось в пятницу в эфире телеканала CBS.

За награду в главной категории «Запись года» будут бороться сингл Shallow певицы Леди Гаги и актера Брэдли Купера, песня All the Stars рэпера Кендрика Ламара и певицы SZA, композиция The Middle германского диджея и продюсера российского происхождения Антона Заславского, известного под псевдонимом Zedd, а также американской исполнительницы кантри Марен Моррис и дуэта Grey.

В номинации также представлены синглы The Joke певицы Брэнди Карлайл, This Is America рэпера Дональда Гловера (псевдоним — Childish Gambino), I Like It хип-хоп-исполнительницы Cardi B (Белкалис Альманзар), Bad Bunny и Джея Бальвина.

Кроме того, за премию поборются песни God’s Plan канадского рэпера Drake (Обри Дрейк Грэм) и Rockstar американского рэпера Post Malone (Остин Пост), записанной при участии исполнителя 21 Savage.

«Альбом года»

В категории «Альбом года» номинирована пластинка певицы Жанель Монэ Dirty Computer. Артистка уже шесть раз выдвигалась на соискание Grammy. Также в номинации представлены альбом By the Way, I Forgive You Брэнди Карлайл, Beerbongs & Bentleys рэпера Post Malone, а также Golden Hour кантри-певицы Кейси Масгрейвс.

Кроме того, в этой категории номинированы альбом Invasion of Privacy хип-хоп-исполнительницы Cardi B, а также пластинка Scorpion рэпера Drake. В числе претендентов также альбом-саундтрек к фильму «Черная пантера» (Black Panther) и пластинка певицы H.E.R. (настоящее имя — Габриэлла Уилсон), название которой совпадает с псевдонимом.

«Песня года»

На награду в этой номинации претендуют песни In My Blood (исполнитель — Шон Мендес), сингл Boo’d Up британской певицы Эллы Мэй, а также уже названные This Is America, The Middle, All the Stars, God’s Plan, The Joke и Shallow.

«Лучший новый исполнитель»

В числе номинантов в категории «Лучший новый исполнитель» представлены певица Дуа Липа, исполнитель Люк Комбс, дуэт Chloe x Halle, группа Greta Van Fleet, американская певица албанского происхождения Блета Рекса, известная под сценическим псевдонимом Биби Рекса, певица H.E.R., исполнительница в стиле кантри Марго Рэй Прайс и британская певица Джорджа Элис Смит.

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Число номинантов в основных категориях впервые увеличено с пяти до восьми. Как отметил в этой связи журнал Billboard, это решение открывает возможность для участия в борьбе за награды большего числа исполнителей.

61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

музыка, Grammy
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Пятница, 7 декабря 2018
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