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АМКУ оштрафовал компанию с орбиты Микитася, которая строит Шулявскую развязку

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АМКУ оштрафовал компанию с орбиты Микитася, которая строит Шулявскую развязку

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две компании с орбиты народного депутата и столичного застройщика Максима Микитася за антиконкурентные согласованные действия во время тендеров на строительство больницы Амосова и гимназии в Киеве на общую сумму почти 150 миллионов гривен с запретом участвовать в тендерах сроком на три года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сегодня наконец мы приняли решение о сговора двух компаний корпорации „Укрбуд“, а именно: ООО „Спецбудплюс“ и компании „Северо-украинский строительный альянс“ по сговору на торгах — это больница Амосова и торги по реконструкции гимназии Бойченко на общую сумму порядка 3 миллиардов гривень. Киевским областным территориальным отделением были собраны доказательства, этих доказательств достаточно, в совокупности доказательств была полностью доказана вина и заговор двух компаний», — заявил председатель Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

Присутствующие на заседании представители «Северо-украинского строительного альянса» в комментарии журналистам заявили, что будут обжаловать это решение.

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В АМКУ также подозревают сговор между двумя вышеупомянутыми компаниями при проведении тендера на ремонт Шулявского моста. Ранее комитет уже возбудил дело по признакам «антиконкурентных согласованных действий». По словам Хмельницкого, решение АМКУ может быть в конце мая.

«Там доказательства похожи, но есть еще доказательства, предоставленные нам правоохранительными органами. По Шулявском мосту направлены представления предварительным выводам, это проекты решений, одна компания уже их получила, другой компании или сегодня вручили, или она получит на днях, — пояснил Хмельницкий. — С этого момента у них будет 10 дней на предоставление возражений, после чего мы их изучим и назначим коллегию для рассмотрения этого вопроса. Я планирую, что это будет конец мая — начало июня», — добавил он.

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Расследовать возможный заговор на тендере по Шулявской развязке Антимонопольный комитет начал еще в августе 2018 — после выхода расследования «Схем». В частности, в ведомстве обратили внимание на разницу между предложениями финалистов тендера — «Спецстрой-плюс» и «Северо-украинский строительный альянс» с орбиты народного депутата Максима Микитася — всего в тысячу гривень, а также на поддельный отзыв-рекомендацию «Спецстрой-плюс» об успешном выполнении похожего ремонта. В то же время, подчеркивает Хмельницкий, две другие компании по ряду несоответствий в документах к аукциону вообще не допустили.

Кроме того, в Антимонопольном комитете обнаружили, что IP-адреса, с которых компании-финалисты конкурса «Спецстрой-плюс» и «Северо-украинский строительный альянс» выходили на аукцион, принадлежат одному провайдеру и почти идентичны. Также в АМКУ установили, что фирма «Спецстрой-плюс» предоставила победителю беспроцентную возвратную финансовую помощь в размере 5 млн гривень со сроком возврата до 2023 года.

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Ранее программа «Схемы» сообщала, что до финального аукциона на ремонт Шулявского моста допустили две фирмы, которые имеют финансовые связи с одним народным депутатом — Максимом Микитасем, а во время аукциона фирма с меньшей ставкой по неизвестным причинам отдала свой первый шаг. Это может свидетельствовать о том, что компании связаны между собой, а тендер был формальным, говорится в расследовании.

Максим Микитась в прошлом известный столичный застройщик, который, как фиксировали «Схемы», летал вместе с мэром Киева Виталием Кличко на одном чартерном самолете. Также Виталий Кличко публично выступал в защиту скандального строительства фирмы Микитась «Укрбуд» — «Солнечной Ривьеры».

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Сам Кличко в комментарии «Схемам» опроверг связи с Микитасем: «У меня товарищей нет (в том), что касается работы Киевской мэрии».

На данные о том, что тендер состоялся с нарушениями, мэр ответил так: «Если у вас есть такая информация, обращайтесь в правоохранительные органы, это их вопрос контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупционной составляющей. Я не могу следить за каждым тендером, который проходит».

АМКУ, Максим Микитась, Шулявский мост
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Вторник, 7 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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