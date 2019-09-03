В Украине появилось два новых министерства, еще четыре переименовали

Кабинет Министров переименовал 4 министерства и создал 2 новых. Об этом говорится в постановлении правительства № 829 от 2 сентября, передают Українськi Новини.
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства переименовано в Министерство развития общин и территорий.
Министерство экономического развития и торговли переименовали в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов — в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство по делам ветеранов — в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Также было принято решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Согласно постановлению, путем преобразования Министерства информационной политики создается Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возлагаются задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.
Последние 2 министерства ликвидируются.
Путем реорганизации Государственного агентства по вопросам электронного правительства создается Министерство цифровой трансформации.
Центральные органы исполнительной власти, которые прекращают деятельность, будут продолжать выполнять функции и полномочия в определенных сферах к завершению осуществления мероприятий по созданию и/или реорганизации.
Министерство юстиции в недельный срок должно подготовить проект акта о создании комиссий по реорганизации министерств.Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин.
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