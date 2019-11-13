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«Земельный» вопрос: У Института садоводства пытаются отнять особо ценные земли

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«Земельный» вопрос: У Института садоводства пытаются отнять особо ценные земли

Так называемые «смотрящие» за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции братья Алексей и Юрий Горовые пытаются завладеть особо ценными землями под Киевом.

Об этом говорится в депутатском запросе Александра Дубинского на имя премьер-министра Алексея Гончарука относительно земель исследовательского хозяйства «Новоселки» Института садоводства НААН Чабановского поселкового совета Киево-Святошинского района.

«Мне как народному депутату стала известна информация о судебном рассмотрении дела о признании незаконным и отмене государственного акта на право постоянного пользования землей, выданного хозяйству „Новоселки“ Института садовничества НААН», — говорится в документе.

Нардеп отметил, что суд первой инстанции признал отсутствие имущественного права на указанный земучасток. Соответствующее решение Хозяйственного суда Киевской области от 31.08. 2019 по делу 911/1579/19 уже принято.

Северный апелляционный хозяйственный суд 12 сентября открыл апелляционное производство, рассмотрение жалобы назначено на 13 ноября.

«В случае отмены госакта на право пользования землей (по материалам суда это около 177 га земель сельскохозяйственного назначения) меня как нардепа беспокоят причины, приведшие к таким последствиям», — подчеркнул Дубинский.

«Есть основания полагать, что государственный акт отменяется с целью передачи права распоряжаться земучастками управлению Госгеокадастра Киевской области. После этого соответствующие решения будут приняты в пользу граждан Украины Алексея и Юрия Горовых, Д. Левченко и Александра Киризлиева», — предостерег нардеп и призвал тщательно разобраться в ситуации.

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Стоит отметить, что, по данным СМИ, братья Горовые «смотрят» за ГАСИ со времен Януковича, и сейчас продолжают свою деятельность.

13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли. В частности, депутаты уже проголосовали в первом чтении за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

Александр Дубинский, земля, братья Горовые
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