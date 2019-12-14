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В Одессе спасатели закончили разбирать завалы

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В Одессе спасатели закончили разбирать завалы

В субботу, 14 декабря, работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены.

«14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены», — сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего с начала разборки завала вывезены около 3 тыс. 124 куб. м строительных конструкций.

К работам были привлечены 182 чел. и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 чел. личного состава и 8 единиц техники.

Продолжается работа Правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, созданной Распоряжением Кабинета министров Украины от 06.12.2019 № 1223-р.

С 9 декабря 2019 года приказом ГСЧС Украины (по личному составу) № 510 генерал-майора службы гражданской защиты Федорчака Виктора Васильевича, начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области отстранено от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщалось, пожар в шестиэтажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник 4 декабря в 10 часов 12 минут на третьем этаже. В 14 часов 18 минут пожар был локализован на площади 4 тысячи кв. метров. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. Вследствие пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остаются 8 человек.

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6 декабря Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявлено подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия. 11 декабря Киевский райсуд Одессы избрал ей меру пресечения — домашний арест сроком на 60 суток.

Одесса, пожар, ГСЧС
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